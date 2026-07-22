Gheorghe Piperea după tupeul lui Coldea de a îmbrânci un jurnalist Realitatea PLUS: „Este vorba clar de un act de tâlhărie!”

Gheorghe Piperea: „Acest personaj se regăsește în mai toate scandalurile care apar pe bandă rulantă în România!”
Incident scandalos și șocant pe aeroportul din Nisa. Generalul (r) Florin Coldea a agresat-o pe jurnalista Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, care are doar 21 de ani. Mai mult, i-a luat telefonul din mână, pentru că a încercat să îl filmeze. Gheorghe Piperea a anunțat ce prevede această faptă în Codul Penal.
Gheorghe Piperea: „Acest personaj se regăsește în mai toate scandalurile care apar pe bandă rulantă în România!”
„Nu, categoric nu poate fi smuls telefonul. Este vorba clar de un act, eu n-am văzut imaginile, dar din ce mi-explicați, este vorba clar de un act de tâlhărie. Important este că vorbim despre un personaj care era un fel de stăpân al dosarelor pe vremuri.
În momentul de față are propriul dosar și eu nu înțeleg, chiar nu înțeleg, în condițiile în care dosarul acesta este atât de grav și, la un moment dat, s-a și dispus o măsură de control judiciar, cum de îi se permite acestui individ să circule liber peste tot prin Europa?
Și mai mult decât atât, nu înțeleg cum de se ține scai de statul român acest personaj.
Da, am înțeles.
Deci voiam să ajung aici, la dublul standard. Dacă i s-a ridicat orice fel de astfel de măsură, trebuie să facem niște comparații cu alte măsuri de control judiciar.
Nu o să mai dau niciun nume acum, sau să facem niște comparații cu persoane care au fost cel puțin o vreme reținute pentru că, de exemplu, au acasă în bibliotecă niște cărți de Goga sau de Vulcănescu sau chiar și de Eminescu. Asta este unul la mână. Al doilea rând observ că acest personaj, vrând nevrând, se regăsește în mai toate scandalurile care apar pe bandă rulantă în România, inclusiv în chestiunea asta cu atacurile cibernetice.
Și mă întreb cum de este posibil ca acest personaj să se țină scai de noi, să se țină scai de acest stat și să nu fie într-un fel sau altul dat în lateral ca să ne vedem de viață.”, a declarat avocatul Gheorghe Piperea, exclusiv la Realitatea PLUS.