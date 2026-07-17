Gianni Infantino, favorit pentru un nou mandat la FIFA: peste 200 de țări îl susțin

Gianni Infantino are cale liberă spre al patrulea mandat la conducerea FIFA, având deja sprijinul oficial a peste 200 de ţări. Actualul președinte domină cursa electorală pentru congresul din martie 2027, ignorând controversele majore generate de suspendarea lui Folarin Balogun și interzicerea arbitrului somalez Omar Artan.
Gianni Infantino are cale liberă spre al patrulea mandat la conducerea FIFA, având deja sprijinul oficial a peste 200 de ţări. Actualul președinte domină cursa electorală pentru congresul din martie 2027, ignorând controversele majore generate de suspendarea lui Folarin Balogun și interzicerea arbitrului somalez Omar Artan.
Potrivit publicației britanice The Guardian, doar câteva dintre cele 211 asociaţii membre nu au trimis încă scrisori de susţinere.
Infantino, aproape de câștigarea unui nou mandat
Germania rămâne cea mai importantă federaţie europeană care ezită să își anunțe public loialitatea. Termenul limită pentru propunerea candidaților este 18 noiembrie, iar Infantino este momentan singurul înscris în cursă.
Situația a ridicat semne de întrebare, unele federaţii naţionale susținând că au fost supuse unor presiuni interne persistente pentru a-şi declara sprijinul, o practică interzisă teoretic de codul de etică al FIFA.
Relațiile tensionate cu UEFA complică peisajul politic din fotbalul mondial. Forul european și-a exprimat clar opoziția față de deciziile recente ale FIFA. Deși ideea unui contracandidat susținut de Europa a fost discutată în culise în ultimele 10 zile, formarea unui front comun în jurul unui singur nume pare o perspectivă îndepărtată.
Asociaţiile membre se vor reuni sâmbătă la New York, într-o ședință prezidată chiar de Infantino. Este puțin probabil ca recentele scandaluri să fie trecute pe ordinea de zi. Discuțiile se vor concentra pe performanţa financiară a Cupei Mondiale şi pe fondurile ce urmează să fie transferate către federaţiile naţionale de fotbal.