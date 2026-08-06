Actualitate· 1 min citire

Gigi Becali, mesaj în direct pentru MM Stoica: „Mă oprește când vreau să arunc milioane pe transferuri”

Gigi Becali, mesaj în direct pentru MM Stoica: „Mă oprește când vreau să arunc milioane pe transferuri”

Gigi Becali, mesaj în direct pentru MM Stoica: „Mă oprește când vreau să arunc milioane pe transferuri”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 18:51

Gigi Becali, mesaj în direct pentru MM Stoica: „Mă oprește când vreau să arunc milioane pe transferuri”

Gigi Becali a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Mihai Stoica și a dezvăluit că oficialul FCSB este persoana care îl temperează atunci când ia decizii impulsive în privința transferurilor. Patronul campioanei spune că, fără intervenția lui MM, ar fi investit sume uriașe în încercarea de a întări lotul.

Deși FCSB ocupă primul loc în SuperLiga, Becali rămâne dezamăgit de eliminarea din cupele europene și de prestațiile echipei din ultimele meciuri. Acesta a recunoscut că reacționează emoțional după rezultate slabe și că este tentat să rezolve problemele prin transferuri costisitoare.

Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat că Mihai Stoica îl convinge de fiecare dată să analizeze situația cu mai multă răbdare și să nu cheltuie bani fără garanții. Becali a mărturisit că îl apreciază pentru faptul că tratează interesele clubului și bugetul echipei ca și cum ar fi ale sale.

Patronul FCSB a subliniat că MM Stoica are un rol esențial în echilibrarea deciziilor de la club și că, în multe momente tensionate, este omul care reușește să-l calmeze înainte de a lua hotărâri radicale pe piața transferurilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubFCSBgigi becalimm stoicasigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe