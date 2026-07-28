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Greva din sănătate merge mai departe. Ce spune liderul Sanitas după întâlnirea de la Ministerul Sănătății
Greva din sănătate merge mai departe. Ce spune liderul Sanitas după întâlnirea de la Ministerul Sănătății
Pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe
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