Grevă în mai multe sectoare, de mâine. Angajații din Finanțe se alătură protestului din Sănătate

Tensiunile provocate de proiectul noii legi a salarizării se extind în tot mai multe sectoare bugetare. După anunțarea grevei generale din Sănătate, angajații din sistemul de Finanțe au decis să înceapă procedurile pentru declanșarea unei greve de solidaritate, conform Realitatea PLUS.
Hotărârea a fost luată în unanimitate, în cadrul unei ședințe a reprezentanților angajaților. Aceștia vor să se alăture membrilor Sanitas, care intră în grevă generală începând de marți. Nemulțumirile sunt legate de prevederile noului proiect de salarizare. Reprezentanții angajaților din Finanțe susțin că aplicarea acestuia ar putea duce la scăderea veniturilor lunare cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. În aceste condiții, sindicaliștii consideră necesară declanșarea unei greve de solidaritate cu angajații din Sănătate. Ei avertizează că, în cazul în care revendicările nu vor fi luate în considerare, activitatea instituțiilor din domeniu ar putea fi afectată sau chiar blocată.
Protestele s-ar putea extinde și în administrația publică
Nemulțumiri există și în administrația publică, unde reprezentanții angajaților analizează organizarea unor acțiuni similare. Aceștia iau în calcul declanșarea unor greve de solidaritate, tot pe fondul modificărilor propuse prin noua lege a salarizării. Mișcările de protest s-ar putea extinde astfel și în alte domenii importante ale sistemului bugetar, în cazul în care negocierile cu autoritățile nu vor duce la o soluție acceptată de angajați.