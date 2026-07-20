Grevă în peste 500 de spitale din țară, astăzi. Revoltă uriașă față de legea salarizării

Activitatea în peste 500 de spitale din România va fi întreruptă luni, între orele 09:00 și 11:00, în cadrul unei greve de avertisment organizate de sindicatele din sănătate, nemulțumite de noua formă a legii salarizării.
UPDATE: Cozi cu pacienți în timpul grevei
Timp de două ore nu vor fi efectuate consultații, investigații și internări
Pe durata protestului, medicii, asistenții medicali, infirmierii și brancardierii vor ieși în curțile unităților sanitare, iar consultațiile, internările și intervențiile programate vor fi suspendate, potrivit Realitatea PLUS. Asistența medicală de urgență va fi asigurată, în special în spitalele de urgență, unde activitatea nu poate fi întreruptă.
Reprezentanții sindicatelor au precizat că greva de avertisment reprezintă primul pas înaintea declanșării grevei generale, programată pentru 28 iulie, în cazul în care revendicările angajaților nu vor fi soluționate.
În cazul declanșării grevei generale, activitatea din unitățile sanitare ar urma să fie asigurată de aproximativ o treime din personal, iar operațiile, consultațiile și internările care nu reprezintă urgențe vor fi amânate.
Sindicatele reclamă pierderi salariale și contestă criteriile de acordare a sporurilor
Sindicatele susțin că noua formă a legii salarizării menține pierderi semnificative de venituri pentru o parte dintre angajații din sistemul sanitar și critică prevederile referitoare la sporul pentru condiții deosebit de periculoase. Potrivit proiectului, acest spor ar urma să fie acordat unui procent de 10% din personalul medical.
Liderii sindicali afirmă că proiectul nu stabilește criteriile în baza cărora va fi acordat sporul și avertizează că numeroși angajați riscă să înregistreze diminuări de venituri de ordinul miilor de lei în urma aplicării noii legi.