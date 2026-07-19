Grevă în peste 500 de spitale din țară, luni. Revoltă față de noua lege a salarizării, medicii își întrerup activitatea timp de două ore

Activitatea în peste 500 de spitale din România va fi întreruptă luni, timp de două ore, în cadrul unui protest organizat de sindicatele din sistemul sanitar, care contestă noua formă a proiectului de lege privind salarizarea și condițiile de acordare a sporurilor.
Timp de două ore nu vor fi efectuate consultații, investigații și internări
Potrivit reprezentanților organizațiilor sindicale, în intervalul 09:00 -11:00, nu vor fi efectuate consultații, investigații și internări, cu excepția urgențelor medicale, iar activitatea va fi suspendată atât în spitale, cât și în ambulatoriile de specialitate.
Sindicaliștii susțin că modificările aduse proiectului de lege privind salarizarea nu rezolvă problemele semnalate anterior și introduc noi inechități. Printre principalele nemulțumiri se numără limitarea acordării sporului de 50% pentru condiții deosebit de periculoase la cel mult 10% din numărul angajaților unei unități sanitare.
Aceștia afirmă că actul normativ nu precizează criteriile după care vor fi desemnați beneficiarii sporului, ceea ce poate genera tratamente inechitabile în rândul personalului medical.
Continuă procedurile pentru declanșarea grevei generale
Mai mult, reprezentanții sindicatelor au anunțat că vor continua procedurile legale pentru declanșarea grevei generale programate pentru 28 iulie. Aceștia au menționat că până în prezent au fost strânse peste 50.000 de semnături de susținere din partea angajaților din sistemul sanitar, număr care ar reprezenta și personalul dispus să participe la acțiunea de protest.
De asemenea, sindicatele avertizează că protestele vor continua dacă revendicările privind salarizarea și acordarea sporurilor nu vor fi soluționate în urma dialogului cu autoritățile.