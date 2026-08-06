Bolojan a precizat că în acest centru vor fi cooptați principalii producători de energie
Guvernul a adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.
\"Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. E un plan general care are în vedere mai multe riscuri: de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi - cel de secetă. Acest plan general prevede măsurile care se aplică în astfel de situații. (...) Asta înseamnă că vom forma un centru operativ național în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după-amiază\", a declarat Bolojan.
El a precizat că în acest centru vor fi cooptați principalii producători de energie din țară, furnizori, în jur de 15 reprezentanți, care urmează să conducă operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun.
\"Ce am făcut până acum și ce vom urmări în continuare? Aveam în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19:00 până la 23:00. De asemenea, toate grupurile care au fost în reparații au fost oprite reparațiile și au fost redate producției, iar cele care sunt în mentenanță s-a grăbit finalizarea mentenanței în așa fel încât poată să producă\", a explicat prim-ministrul interimar.
AGERPRES