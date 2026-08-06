Guvernul adoptă astăzi măsurile de raționalizare a consumului de energie electrică

Guvernul a adoptat, joi, o Hotărâre prin care statul va decide cât curent poate folosi fiecare companie cu 24 de ore înainte. Raționalizarea vine în condițiile în care, inițial, autoritățile au anunțat că nu vor fi probleme la aprovizionare și nu se știe dacă firmele vor fi compensate.
Guvernul a adoptat astăzi o hotărâre prin care statul va decide, cu 24 de ore înainte, cât curent poate folosi fiecare companie. Raționalizarea vine după ce autoritățile anunțaseră inițial că nu vor exista probleme de aprovizionare, iar în document nu este clar dacă firmele vor fi compensate.
Hotărârea include 32 de scenarii de risc, dintre care nouă considerate principale, împreună cu strategiile aferente. Una dintre măsurile prevăzute pentru situațiile de criză energetică este întreruperea parțială a alimentării cu energie electrică pentru companii. Transelectrica este instituția abilitată să aplice această măsură, care nu vizează locuințele. Sunt prevăzute și excepții — precum minele, spitalele și alte instituții a căror funcționare este esențială pentru siguranța vieții.
Celelalte companii industriale ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte că trebuie să își reducă consumul și să respecte plafonul impus de stat, dacă producția nu va acoperi necesarul. Documentul nu menționează eventuale compensații pentru firmele afectate.
Premierul a cerut și instituțiilor publice să își reducă consumul. Măsura este deja aplicată în ministere și în mai multe orașe, unde iluminatul stradal a fost limitat pe timpul nopții. Totodată, a fost lansat un apel către populație să reducă consumul între orele 21:00 și 23:00, intervalul de vârf la nivel național.