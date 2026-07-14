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Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.

Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.

Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.

Scris de Madalina Mihai Publicat: 14 iul. 2026, 10:59

Guvernul condus de Ilie Bolojan este obligat, printr-o decizie a Tribunalului București, să facă publică valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei începând din anul 2020.

Guvernul condus de Ilie Bolojan este obligat, printr-o decizie a Tribunalului București, să facă publică valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei începând din anul 2020.

Până în prezent, autoritățile române au refuzat să comunice aceste informații, invocând caracterul clasificat al datelor și susținând că publicarea lor ar putea dezvălui detalii operative de natură militară.

Instanța a decis însă că Executivul trebuie să prezinte public valoarea în bani a ajutoarelor militare acordate Ucrainei, precum și informații privind clasificarea acestor date. Astfel, Guvernul trebuie să precizeze cine a dispus clasificarea, prin ce act administrativ, la ce dată și în ce categorie și nivel de secretizare se încadrează documentele.

Decizia a fost pronunțată în urma unui proces deschis de APADOR-CH, organizație care a obținut câștig de cauză în primă instanță. Hotărârea poate fi atacată cu recurs, însă reprezintă un semnal că informațiile privind utilizarea fondurilor publice trebuie să fie accesibile cetățenilor.

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