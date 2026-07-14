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Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.
Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.
Guvernul condus de Ilie Bolojan este obligat, printr-o decizie a Tribunalului București, să facă publică valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei începând din anul 2020.
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