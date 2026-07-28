Haos în sistemul medical: grevă generală în aproape 500 de spitale. Doar urgențele vor fi tratate

Începând de astăzi, 50.000 de cadre medicale la nivel național intră în grevă generală
Sistemul medical intră de azi în cea mai mare grevă generală din ultimii zece ani! Activitatea medicală va fi blocată în aproape 500 de spitale, iar operațiile, consultațiile și investigațiile vor fi amânate. Medicii vor asigura doar urgențele, iar sindicatele au acuzat că se fac presiuni la nivelul angajaților care au semnat pentru grevă. Și angajații din alte domenii anunță greve și proteste.
Începând de astăzi, 50.000 de cadre medicale la nivel național intră în grevă generală, ceea ce înseamnă că în aproape 500 de spitale din țară vor fi asigurate doar urgențele. Pentru că, potrivit legii, în momentul în care este declanșată greva generală în sistemul medical, angajații au obligația ca o treime dintre personalul aflat în ziua respectivă să asigure activitatea medicală și vorbim de urgențe.
Ceea ce înseamnă că acele operații, consultații, investigații, acele programări în ambulatoriile de specialitate vor fi amânate în următoarea perioadă.
S-a ajuns aici din cauza legii salarizării, acest proiect care ar aduce pierderi de până la 6.000 de lei pentru mai multe categorii din sistemul medical, dar și din cauza măsurilor adoptate în ultimul an de către Guvern, și ne referim și la blocarea angajărilor din spitale. Pentru că, arată datele, ar fi nevoie în acest moment de 30.000 de oameni pentru a acoperi deficitul.
Știm că după o presiune publică s-au deblocat 22 de posturi de asistenți la Spitalul Marie Curie, iar în Parlamentul României, în Comisia de Sănătate, a fost adoptat un amendament prin care vor fi deblocate angajările; decizia finală va fi luată însă în plen miercuri.
Așadar, vorbim de o grevă generală pe o perioadă nedeterminată și spuneau cei din Sănătate că resping acest proiect și că cer ca legea să fie discutată cu un guvern cu puteri depline.