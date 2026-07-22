Haos pe piața imobiliară din cauza blocajului de la cadastru. Mii de familii riscă să plătească zeci de mii de lei în plus

Dezvoltatorii imobiliari atrag atenția că, din cauza indisponibilității sistemelor de cadastru și publicitate imobiliară, numeroase contracte nu pot fi încheiate la timp, deși toate celelalte formalități au fost îndeplinite. În aceste condiții, cumpărătorii ar putea pierde dreptul de a beneficia de cota redusă de TVA de 9% și ar urma să suporte un cost suplimentar de zeci de mii de lei pentru achiziția unei locuințe.
Reprezentanții sectorului imobiliar solicită Guvernului și autorităților competente să prelungească termenul până la care se aplică TVA-ul redus, argumentând că întârzierile sunt generate exclusiv de problemele tehnice ale instituției și nu de cumpărători, notari, bănci sau dezvoltatori.
Potrivit acestora, în multe cazuri documentațiile sunt complete, creditele au fost aprobate, iar actele sunt pregătite pentru semnare. Cu toate acestea, lipsa accesului la serviciile de cadastru face imposibilă finalizarea tranzacțiilor în termenul prevăzut de lege.
Dezvoltatorii avertizează că, în lipsa unei intervenții rapide din partea autorităților, efectele se vor resimți atât asupra cumpărătorilor, cât și asupra întregii piețe imobiliare. Pe lângă costurile suplimentare suportate de familii, există riscul amânării sau chiar anulării unor tranzacții, ceea ce ar putea afecta activitatea constructorilor și a instituțiilor financiare implicate.
Autoritățile sunt așteptate să decidă dacă vor acorda o prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA, astfel încât persoanele afectate de blocajul informatic să nu fie penalizate pentru întârzieri independente de voința lor.