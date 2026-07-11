Harry și Meghan s-au întâlnit cu regele Charles după 4 ani

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Regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit vineri, la reședința privată Highgrove House, pe prințul Harry, soția sa, Meghan, și pe cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Întâlnirea marchează prima reuniune de familie de acest fel din ultimii patru ani, după o perioadă lungă de tensiuni între ducele și ducesa de Sussex și familia regală britanică.