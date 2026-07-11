Harry și Meghan s-au întâlnit cu regele Charles după 4 ani

Regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit vineri, la reședința privată Highgrove House, pe prințul Harry, soția sa, Meghan, și pe cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Întâlnirea marchează prima reuniune de familie de acest fel din ultimii patru ani, după o perioadă lungă de tensiuni între ducele și ducesa de Sussex și familia regală britanică.
Potrivit presei britanice, Meghan, Archie și Lilibet au ajuns în Marea Britanie dintr-o destinație neprecizată din Europa și au fost primiți vineri după-amiază de rege și regină la Highgrove House, reședința privată a suveranului din Gloucestershire. Palatul Buckingham a descris întâlnirea drept „un eveniment familial privat” și nu a oferit alte detalii despre reuniune.
Archie și Lilibet și-au revăzut bunicul după mai mulți ani
Întâlnirea este importantă mai ales pentru cei doi copii ai prințului Harry. Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, și-au revăzut bunicul patern pentru prima dată după celebrarea Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a, din 2022.
Prințul Harry și Meghan locuiesc în California din 2020, după ce au renunțat la îndatoririle oficiale din cadrul familiei regale britanice. De atunci, cei doi au făcut mai multe declarații publice despre relația lor cu Casa Regală, iar întâlnirile de familie au fost rare. Harry a revenit de mai multe ori în Regatul Unit, însă fără ca reuniunile cu familia să devină frecvente.
Harry se află în Marea Britanie pentru Invictus Games
Prințul Harry a ajuns luni în Anglia pentru pregătirile ediției din 2027 a Invictus Games, competiția internațională dedicată militarilor răniți sau bolnavi. Evenimentul, inițiat de Harry, urmează să aibă loc la Birmingham.
Vizita sa a fost însoțită și de informații contradictorii privind cazarea. Mai multe publicații britanice au scris inițial că Harry urma să fie găzduit la Palatul Buckingham, însă ulterior instituția a precizat că prințul nu a acceptat în timp util invitația de a sta în reședința oficială a regelui.
Reuniunea vine după un proces pierdut de prințul Harry
Întâlnirea de la Highgrove House are loc la doar câteva zile după ce Înalta Curte din Londra a respins procesul intentat de prințul Harry și de alte personalități împotriva editorului tabloidului Daily Mail. Dosarul viza presupuse încălcări ale vieții private. Reuniunea dintre regele Charles, Harry, Meghan, Archie și Lilibet este prima după o perioadă îndelungată marcată de distanță și tensiuni între ducii de Sussex și familia regală britanică.