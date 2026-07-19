Horoscopul banilor, săptămâna 20-26 iulie

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După câteva săptămâni marcate de întârzieri, neclarități și decizii amânate, intervalul 20-26 iulie 2026 aduce o schimbare importantă de ritm. Soarele pășește în Leu pe 22 iulie, amplificând încrederea în propriile forțe și dorința de afirmare profesională, iar Mercur își încheie retrogradarea pe 23 iulie, ceea ce permite reluarea negocierilor, semnarea contractelor și clarificarea situațiilor financiare care au stagnat în ultima perioadă. Jupiter continuă să favorizeze proiectele de durată, iar Venus îi încurajează pe cei care își valorifică talentul și experiența să transforme ideile în venituri.