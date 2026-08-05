Ilie Bolojan, discuții cu mediul de afaceri despre economie, taxe și reformele fiscale
Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia, pentru o serie de discuții privind evoluția economiei, măsurile fiscal-bugetare și reformele considerate esențiale pentru mediul de afaceri.
În cadrul întâlnirii, reprezentanții patronatelor au prezentat principalele dificultăți cu care se confruntă companiile din România. Printre subiectele abordate s-au numărat creșterea costurilor de producție, presiunile concurențiale din mai multe sectoare industriale, situația din domeniul energetic, digitalizarea administrației și măsurile necesare pentru consolidarea competitivității economiei.
Ilie Bolojan a subliniat că dezvoltarea economică depinde de menținerea unor finanțe publice solide, reducerea deficitului bugetar, utilizarea eficientă a resurselor statului, accelerarea absorbției fondurilor europene și consolidarea încrederii investitorilor.
În ceea ce privește sectorul energetic, premierul a arătat că actualele provocări pot fi depășite prin investiții în noi capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și implementarea unor soluții inteligente pentru gestionarea consumului. Potrivit acestuia, aceste măsuri ar urma să contribuie, pe termen mediu și lung, la creșterea eficienței sistemului și la reducerea prețurilor la energie.
Discuțiile au vizat și accelerarea digitalizării administrației publice. Printre priorități se află dezvoltarea unor instrumente digitale care să reducă evaziunea fiscală, să simplifice relația dintre stat și mediul de afaceri și să îmbunătățească eficiența serviciilor publice.