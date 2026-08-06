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Ilie Dumitrescu îl apără pe Gigi Becali: „Problema de la FCSB nu este patronul”

Ilie Dumitrescu îl apără pe Gigi Becali: „Problema de la FCSB nu este patronul”

Ilie Dumitrescu îl apără pe Gigi Becali: „Problema de la FCSB nu este patronul”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 17:17

Ilie Dumitrescu îl apără pe Gigi Becali: „Problema de la FCSB nu este patronul”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu consideră că Gigi Becali nu este principalul responsabil pentru perioada dificilă traversată de FCSB. În opinia sa, adevărata provocare este relația dintre antrenor și jucători, după eliminarea din Conference League și remiza cu Farul din SuperLiga.

Potrivit lui Dumitrescu, patronul echipei trebuie să-i ofere timp actualului antrenor pentru a demonstra că poate gestiona situația, mai ales că alegerea tehnicianului i-a aparținut. Fostul fotbalist spune că o eventuală schimbare pripită nu ar rezolva problemele existente în cadrul lotului.

În același timp, Dumitrescu susține că cele mai mari dificultăți par să fie în vestiar, unde s-ar fi creat tensiuni între unii jucători și staff-ul tehnic. El este de părere că succesul unei echipe depinde în primul rând de încrederea pe care antrenorul reușește să o câștige în fața fotbaliștilor și de modul în care aceștia acceptă strategia și metodele de pregătire.

Fostul component al Generației de Aur a concluzionat că, în acest moment, FCSB are nevoie mai degrabă de stabilitate și de refacerea relației dintre antrenor și vestiar decât de noi controverse în jurul implicării lui Gigi Becali.

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