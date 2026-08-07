În intervalul orar de seară, consumul de curent „a scăzut cu 200-300 de megawați”

Bolojan a declarat că producţia națională de energie acoperă necesarul din timpul zilei
Premierul Ilie Bolojan a declarat că producţia națională de energie acoperă necesarul din timpul zilei, însă lipsa capacităţilor de stocare generează deficit în orele de seară.
Consumul naţional de energie electrică a scăzut în ultimele zile cu 200-300 de megawaţi în intervalul orar de seară, a anunţat premierul interimar Ilie Bolojan, într-un interviu la RFI.
Şeful executivului le-a mulţumit cetăţenilor, instituţiilor şi companiilor pentru această reducere voluntară.
El a subliniat că măsurile de economisire sunt esenţiale în contextul în care seceta afectează grav producţia regională de energie, iar capacităţile de import rămân limitate.
Premierul a explicat că producţia acoperă necesarul din timpul zilei, însă lipsa capacităţilor de stocare generează deficit în orele de seară.
El s-a referit şi la eforturile care se fac în prezent pentru dirijarea apei de pe Dunăre spre Centrala de la Cernavodă.
Ilie Bolojan: Astăzi avem un nivel al Dunării, în zona de unde se trage apa pentru răcire, care ne asigură o funcționare de 4-5 zile. Dacă debitele vor scădea în continuare cu 1-2-3 cm pe zi, ceea ce facem în aceste zile este să depunem eforturi, pentru ca să încercăm să direcționăm prin măsuri de criză, în așa fel încât, chiar dacă scade debitul Dunării la intrarea în țară, pe brațul care aprovizionează centrala de la Cernavodă cu apă de răcire să avem un debit mai mare.