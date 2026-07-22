Încăpățânarea lui Bolojan costă România 64 de milioane de euro pe zi. Pierderile din interimat se apropie de 5 miliarde

România ar fi pierdut aproape 5 miliarde de euro în cele peste 77 de zile de interimat ale Guvernului Bolojan, potrivit unei analize realizate de reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii. Aceștia estimează că fiecare zi de criză politică scoate din economie aproximativ 64 de milioane de euro, conform Realitatea PLUS.
Mediul privat avertizează că România riscă să piardă mai mult de jumătate din fondurile disponibile prin PNRR. În același timp, inflația rămâne cea mai ridicată din Uniunea Europeană, iar consumul a scăzut timp de zece luni la rând.
Aproape 5 miliarde de euro pierdute în timpul interimatului
Potrivit calculelor prezentate de reprezentanții IMM-urilor, economia pierde zilnic aproximativ 64 de milioane de euro din cauza crizei politice. Pentru cele peste 77 de zile de interimat, pierderile estimate ajung la aproape 5 miliarde de euro.
Reprezentanții mediului privat spun că lipsa unui guvern cu puteri depline întârzie măsurile importante pentru economie și afectează încrederea companiilor. Aceștia cer formarea rapidă a unui executiv care să poată lua decizii pentru firme și populație. La finalul lunii este așteptată o nouă evaluare din partea agenției Fitch. România are în prezent un rating cu perspectivă negativă, iar o eventuală retrogradare la categoria „junk” ar putea face împrumuturile statului și mai scumpe.
România plătește deja unele dintre cele mai mari dobânzi dintre statele europene. Reprezentanții mediului privat avertizează că tensiunile politice și economice ar putea pune presiune și asupra inflației în perioada următoare.
Peste 70.000 de locuri de muncă ar putea dispărea
În lipsa unui guvern cu puteri depline până la sfârșitul anului, firmele s-ar putea confrunta cu blocaje, înghețarea unor activități și concedieri. Potrivit estimărilor prezentate, peste 70.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului. Mediul privat cere ca viitorul guvern să vină rapid cu măsuri concrete pentru economie și pentru companii. Printre solicitări se află și reducerea taxelor aplicate salariilor.