Incendii violente în Turcia! Flăcările au ajuns în apropierea unor stațiuni celebre: sute de persoane, evacuate

Sute de persoane au fost evacuate, zeci de locuințe au fost distruse sau avariate
Un val de incendii de vegetație, alimentat de temperaturile extreme și de vântul puternic, afectează sudul și vestul Turciei. Sute de persoane au fost evacuate, zeci de locuințe au fost distruse sau avariate, iar unele obiective turistice și drumuri importante au fost închise temporar.
Pompierii continuau joi lupta cu flăcările în mai multe zone, în timp ce autoritățile au anunțat că incendiile din Armutlu (Yalova), Domaniç și Altıntaş (Kütahya), precum și cel din Çanakkale, au fost lichidate. În schimb, regiunile Antalya, Muğla și Balıkesir rămân sub amenințarea incendiilor, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția focarelor.
Incendiul din districtul Kaş - o destinație apreciată pentru plajele sale și excursiile maritime - este încă activ în zonele împădurite din apropiere.
Sute de persoane evacuate și zeci de locuințe afectate
Cel mai grav incendiu este înregistrat în Seydikemer, între stațiunile Fethiye și Marmaris. Focul a izbucnit pe un teren agricol și s-a extins rapid către pădure și zonele locuite, amenințând gospodării și terenuri cultivate.
Autoritățile au evacuat 45 de pacienți dintr-o unitate medicală, iar în cele șase cartiere afectate au fost evacuate 408 locuințe. În total, 703 persoane și aproximativ 100 de animale au fost relocate în siguranță. Bilanțul provizoriu indică 55 de clădiri avariate, unele dintre acestea fiind complet distruse.
Incendii Turcia/ Profimedia
Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate peste 1.100 de pompieri și membri ai echipelor de intervenție, sprijiniți de 25 de aeronave și 410 vehicule terestre.
În provincia Balıkesir, incendiile au afectat inclusiv orașul Altınoluk, cunoscut pentru livezile sale de măslini și apropierea de litoralul Mării Egee. Aici au fost evacuate preventiv 210 locuințe, iar incendiul din Gömeç era încă activ joi.
Drumuri și obiective turistice, închise temporar
Incendiile au provocat și perturbări pentru turiști. Autostrada Fethiye–Antalya a fost închisă temporar din cauza fumului dens, fiind redeschisă ulterior în condiții controlate. Totodată, accesul la situl arheologic Olympos, unul dintre cele mai vizitate obiective istorice din provincia Antalya, a fost suspendat din motive de siguranță.
Autoritățile îi sfătuiesc pe turiști să urmărească permanent informațiile oficiale privind starea drumurilor și evoluția incendiilor înainte de a călători în zonele afectate.
Europa, afectată de un nou val de incendii alimentat de caniculă
Turcia nu este singura țară afectată de incendiile de vegetație din această vară. În Grecia, pompierii au intervenit în ultimele zile pentru stingerea mai multor incendii izbucnite în apropierea Atenei și în alte regiuni continentale și insulare, unde temperaturile ridicate și vântul au favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. Mai multe localități au fost evacuate preventiv, iar autoritățile au emis avertizări de risc maxim de incendii.
Și Franța se confruntă cu incendii de vegetație în sudul țării, în special în zonele mediteraneene, unde canicula și seceta au crescut riscul producerii unor noi focare. Autoritățile franceze au mobilizat efective suplimentare de pompieri și au restricționat accesul în mai multe masive forestiere pentru a preveni izbucnirea unor noi incendii.
Meteorologii avertizează că temperaturile extreme și lipsa precipitațiilor mențin un risc ridicat de incendii în sudul Europei, iar următoarele zile rămân critice pentru echipele de intervenție.