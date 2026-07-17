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Incendiu de pădure de amploare în Spania

Incendiu de pădure de amploare în Spania

Incendiu de pădure de amploare în Spania

Scris de Madalina Mihai Publicat: 17 iul. 2026, 08:36

Patru localităţi au fost evacuate în totalitate

În Spania s-a produs un nou incendiu de pădure de amploare. În mai puţin de 24 de ore au ars peste 4.500 de hectare în zona Zaragoza. Sute de oameni au fost evacuaţi.

Incendiul a izbucnit miercuri seară şi, din cauza vântului care suflă şi cu 40 de km la oră, s-a extins foarte rapid. Sunt 4.000 de pompieri ajutaţi de 14 avioane şi elicoptere care încearcă să-l ţină sub control.

Patru localităţi au fost evacuate în totalitate. În una dintre ele deja sunt cel puţin 10 case afectate de foc. 500 de oameni au primit ordinul de a-şi părăsi locuinţele şi şi-au petrecut noaptea în săli de sport sau în alte spaţii improvizate. Printre ei sunt şi 58 de persoane în vârstă, dintr-un azil.

Din cauza focului, mai multe drumuri locale şi forestiere au fost blocate. După tragedia din Almeria, în care au murit 13 persoane, pompierii s-au asigurat că nimeni nu foloseşte din greşeală aceste căi. În zona este avertisment cod galben de căldură extremă în acest moment. Temperaturile ajung la maxime de 36 de grade.

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