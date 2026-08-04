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Incendiu de proporții lângă Oradea: intervenție masivă a pompierilor în plin cod roșu de caniculă -VIDEO

Incendiu de proporții lângă Oradea: intervenție masivă a pompierilor în plin cod roșu de caniculă -VIDEO

Incendiu de proporții lângă Oradea: intervenție masivă a pompierilor în plin cod roșu de caniculă -VIDEO

Scris de Madalina Mihai Publicat: 4 aug. 2026, 13:34

„Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați”

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit marți, în jurul orei 11.30, în zona Parcului Industrial Borș, generând o coloană uriașă de fum negru vizibilă de la kilometri distanță. Flăcările s-au extins rapid pe aproximativ 600 de metri pătrați, cuprinzând o autoutilitară și un utilaj agricol aflat în zonă.

Intervenția are loc în plin cod roșu de caniculă, condiții care favorizează propagarea incendiilor. Pompierii din Detașamentele 1 și 2 Oradea au fost mobilizați de urgență cu cinci autospeciale, după cum au declarat oficiali de la ISU Crișana, citati de Bihoreanul.

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Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, propagându-se la o autoutilitară și la un utilaj agricol. Incendiul de vegetație este stins, colegii acționează pentru lichidarea incendiului la utilajele respective”, a precizat reprezentanta ISU.

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută deocamdată. Intervenția vine în contextul unei serii de incendii care au afectat județul Bihor în ultimele zile, pompierii stingând 12 focare în doar zece ore luni, majoritatea provocate de arderea vegetației uscate — o practică interzisă.

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