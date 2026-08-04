Incendiu într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Zeci de locatari s-au autoevacuat din imobil VIDEO

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Un incendiu puternic a izbucnit marți într-un apartament aflat la etajul 10 al unui bloc de pe strada Odobești, din Sectorul 3 al Bucureștiului. Pompierii intervin, iar 45 de persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor. Până în acest moment, nu au fost raportate victime.