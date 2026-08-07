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Încep lucrările de punere în siguranță a blocului distrus de explozie. Locatarii vor putea recupera bunurile în două luni

Încep lucrările de punere în siguranță a blocului distrus de explozie. Locatarii vor putea recupera bunurile în două luni

Încep lucrările de punere în siguranță a blocului distrus de explozie. Locatarii vor putea recupera bunurile în două luni

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 14:13

Un an de la tragedia din Rahova

Primăria Municipiului București începe lucrările de consolidare provizorie a blocului din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie 2025. Intervențiile vor dura aproximativ două luni.

După finalizarea acestei etape, o parte dintre locatari vor putea intra în apartamentele din zona neafectată pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare.

Ulterior, va fi realizată o expertiză tehnică care va decide dacă partea rămasă a clădirii poate fi consolidată sau trebuie demolată în întregime. Ultima etapă va consta în reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor.

Explozia din blocul cu opt etaje de pe Calea Rahovei a ucis trei persoane și a lăsat zeci de familii fără locuințe. Ancheta Parchetului General a avansat: sunt cercetate patru persoane fizice și trei firme, iar sechestrele instituite depășesc 53 de milioane de euro și 10 milioane de lei.

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