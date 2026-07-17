Începe noul sezon al SuperLigii

Etapa inaugurală debutează vineri, cu partida FC Voluntari – FC Botoșani
Noul sezon al SuperLigii începe vineri, iar prima etapă programează 8 confruntări.
Campioană en titre, Universitatea Craiova debutează pe teren propriu, în timp ce FCSB, Rapid, CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Cluj pornesc și ele în cursa pentru un nou sezon care se anunță extrem de echilibrat.
Etapa inaugurală debutează vineri cu partida FC Voluntari – FC Botoșani (18:30), urmată de duelul dintre FCSB și FC Argeș (21:30). Sâmbătă sunt programate confruntările Oțelul Galați – CFR Cluj și Universitatea Craiova – UTA Arad, două teste importante pentru formațiile cu obiective de play-off și titlu.
Duminică, atenția se mută asupra meciurilor Universitatea Cluj – Farul Constanța și Petrolul Ploiești – Dinamo București, două întâlniri care promit spectacol și un start intens de campionat. Etapa se încheie luni, când Corvinul Hunedoara își face debutul în SuperLigă împotriva formației FK Csíkszereda, iar Rapid București primește vizita celor de la Sepsi OSK în ultimul meci al rundei.
Sezonul 2026-2027 se desfășoară în același format cu 16 echipe, urmate de play-off și play-out după sezonul regulat. Prima etapă oferă încă din start dueluri atractive și poate contura primele indicii privind forma echipelor în lupta pentru titlu, cupele europene și evitarea retrogradării.