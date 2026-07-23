Incident în Vrancea: un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în timp ce săpa un puț

Misiune de salvare în județul Vrancea, după ce o persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ în timpul unor lucrări de săpare a unui puț. Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului.
Intervenție de urgență în județul Vrancea
Mobilizare de amploare a echipajelor de salvare în județul Vrancea, unde o persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ în timp ce efectua lucrări de săpare a unui puț. Incidentul a avut loc joi, iar pompierii au declanșat imediat o intervenție pentru extragerea victimei.
Operațiunea este una dificilă și se desfășoară în condiții de risc, salvatorii acționând contracronometru pentru a ajunge la persoana prinsă sub pământ.
Mai multe echipaje au fost trimise la locul accidentului
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud, sprijiniți de mai multe autospeciale și echipaje medicale.
Pentru gestionarea situației au fost mobilizate:
o autospecială de intervenție;
o autospecială de descarcerare;
o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțimi;
un container multirisc;
un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Salvatorii încearcă să ajungă la victimă
Intervenția este în plină desfășurare, iar echipele de salvare depun toate eforturile pentru extragerea în siguranță a persoanei surprinse sub malul de pământ.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat informații oficiale privind identitatea victimei sau starea acesteia.
După încheierea operațiunii de salvare, autoritățile vor stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și dacă au fost respectate măsurile de siguranță necesare pentru desfășurarea unor astfel de lucrări.