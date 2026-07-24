Incident naval grav în Marea Neagră, în apropiere de Sf. Gheorghe

Un nou incident naval grav a avut loc, noaptea trecută, pe Marea Neagră, în apropiere de Sfântu Gheorghe. Echipajul unei nave comerciale a dat alertă, după ce vasul ar fi suferit o avarie posibil provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.
Nava, care transporta cărbune sub pavilion Liberia, a emis un apel de urgență prin canalul maritim internațional, semnalând riscul evacuării echipajului. Autoritățile române au activat imediat procedurile de intervenție, iar navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS au fost trimise spre zona incidentului, în timp ce un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a efectuat verificări aeriene.
Informațiile sunt preliminare și pot fi actualizate pe măsură ce investigațiile avansează.
Comandantul navei a transmis ulterior că nu există persoane rănite, iar echipajul nu mai solicită evacuarea. Christiana B poate continua deplasarea către țărm pentru verificări tehnice și remedierea avariei.
Evaluările preliminare indică faptul că avaria din magazia nr. 6 ar fi fost provocată de un obiect exploziv sau de un dispozitiv maritim aflat în derivă, pe fondul riscurilor crescute din nordul Mării Negre. Autoritățile monitorizează zona și mențin cooperarea operațională între structurile responsabile.