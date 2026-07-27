Infantino își apără mandatul după scandalurile de la Cupa Mondială: mesaj fără menajamente pentru critici
Gianni Infantino a reacționat ferm după numeroasele critici care au vizat organizarea Cupei Mondiale 2026. Președintele FIFA a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care și-a apărat atât activitatea, cât și modul în care a fost gestionat turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.
În mesajul său, liderul forului mondial i-a acuzat pe contestatari că promovează „ură” și „informații false”, îndemnându-i să își îndrepte atenția spre ceea ce consideră adevărata esență a competiției. „Luați-vă un moment să reflectați, să meditați, să vă rugați sau pur și simplu să urmăriți un meci de fotbal”, le-a transmis acesta, subliniind că turneul a reprezentat „cel mai mare spectacol de pe Pământ”.
Reacția lui Infantino vine după o serie de controverse care au umbrit desfășurarea competiției. Printre cele mai discutate s-a numărat situația delegației Iranului, ai cărei jucători, membri ai staffului și suporteri au întâmpinat dificultăți în procesul de obținere a vizelor și în organizarea deplasărilor către Statele Unite.
În același timp, președintele FIFA a fost vizat și de acuzații privind o posibilă influență politică asupra unor decizii luate în timpul competiției. Unul dintre cele mai mediatizate episoade a fost cel al atacantului american Folarin Balogun, suspendat inițial pentru un meci, dar declarat ulterior eligibil pentru optimile de finală după ce sancțiunea i-a fost anulată.
„Tuturor celor care își consumă timpul și energia urându-ne, vă rog să vă opriți o clipă și să reflectați, să meditați, să vă rugați sau să urmăriți un meci de fotbal și să priviți cu adevărat fețele, ochii și emoțiile oamenilor.
Doar acest joc poate crea astfel de momente și ne poate aduce împreună. Sunt extrem de mândru că, din poziția de președinte al FIFA, am contribuit la realizarea acestui spectacol extraordinar”, a transmis Gianni Infantino.