Înot: Aissia Prisecariu a cucerit medalia de bronz la 200 metri spate, la Europenele de juniori

Sportiva română Aissia Prisecariu a cucerit medalia de bronz în proba de 200 m spate, vineri, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Munchen.
Prisecariu a fost cronometrată cu timpul de 2 min 11 sec 58/100, devansată de franțuzoaica Jeanne Lechevalier (2:10.76) și de maghiara Fanni Viktoria Kokas (2:10.76).
Matei Cristian State a fost aproape de podium la 400 m mixt, probă în care s-a clasat pe locul patru în finala, cu timpul de 4 min 24 sec 45/100. Victoria a revenit belgianului Simon Laviolette (4:18.69), urmat de rusul Denis Piataikin (4:21.35) și de ucraineanul Anton Denisenko (4:23.28).
În finala la 200 m bras feminin, Daria Asaftei a ocupat locul 7, cronometrată în 2 min 31 sec 28/100.
Andreea Luiza Comna a fost înregistrat cu timpul de 55 sec 66/100 la 100 m liber, al zecelea din semifinale, astfel că va fi rezervă în finală.
În serii, Theodora Maria Dumitru a avut al 29-lea timp (57.11), iar Rebeca Craioveanu a fot a 55-a (58.39).
La 800 m liber feminin, Diana Stiger s-a calificat în finală cu al treilea timp din serii (8:42.24), iar la masculin, Luca Marinescu a avut al 13-lea timp din serii (8:11.71), în timp ce Matteo Constantin Mahalu a fost al 27-lea (8:21.00).
România mai are o singură medalie în afara bronzului cucerit vineri de Aissia Prisecariu la 200 m spate, aurul obținut miercuri de Daria Silișteanu la 50 m spate.
România participă cu 17 sportivi la Europenele de înot pentru juniori (7-17 iulie).
AGERPRES