Înot: David Popovici - Campionatele Europene pot fi mai tari decât mondialele după revenirea rușilor

Înotătorul român David Popovici a afirmat, vineri, la Aeroportul Henri Coandă, la plecarea spre Paris, unde va concura la Campionatele Europene, că această competiție ar putea deveni mai puternică decât mondialele având în vedere că vor intra în concurs și sportivii ruși după ridicarea restricțiilor.
'Uneori se poate ca un campionat european să fie mai tare decât un mondial. Depinde de competitorii care sunt înscriși, iar acum sunt foarte, foarte puternici, mai ales că au revenit și rușii înapoi în competiție, s-au ridicat restricțiile de acest gen și sunt foarte puternici. Clar simt adrenalina de acum o săptămână și e foarte importantă. Pentru că adrenalina, cu emoțiile care vin la pachet, pe mine mă ajută să performez și mai mult. Îmi place presiunea. Am zis mereu, încă de la Jocurile Olimpice, că Parisul îmi poartă un pic de noroc și voi încerca să mă folosesc și de acel noroc, să înot cât mai bine, așa cum o fac eu de fiecare dată, pentru că, până la urmă, ăsta este obiectivul. O să fie tare, va fi un concurs rapid, puternic și abia aștept. Sportivilor din Rusia le urez succes. Sper să fiu mai bun decât ei, sper să fiu mai bun decât orice sportiv care vine la Europenele astea și, cu siguranță, vor face competiția și mai rapidă, pentru că, în materie de înot, sunt buni. Întotdeauna au fost buni', a declarat Popovici.
Campion european en-titre în probele de 100 și 200 m liber, Popovici ar putea concura la Paris și în proba de ștafetă.
'Nu știu dacă pot bate performanța de la Roma. Nu știam nici atunci, nici acum. Dacă e să se întâmple, mi-ar plăcea să fie o surpriză și pentru mine. Știu ce am făcut în bazin, ce am făcut în sală, la antrenament, știu munca depusă, dar rezultatul final va fi o surpriză, indiferent că este record mondial sau altceva. Voi concura la 100 și 200 m, probele individuale, și posibil să înotăm ștafetă, încă nu am decis. Faptul că avem o delegație de 11 sportivi la acest european, spune că vin copiii și tinerii din ce în ce mai buni din urmă și că devenim din ce în ce mai buni la sportul ăsta', a adăugat el.
Popovici spune că se bucură de fiecare dată de susținerea compatrioților din sală și că asta îl ajută în cursă: 'Am primit pe rețelele de socializare multe mesaje de la românii care vor fi prezenți în tribune la Paris și, știindu-i că sunt acolo, mă va face să obțin două-trei sutimi de secundă în plus. Nu am terminat cu distracția. Este scenariul ideal, acela în care reușești să te și distrezi la competiții. Oricât de emoționat ești înainte, anxios, în momentul în care începe concursul întotdeauna am reușit să mă distrez, oricât de dificilă și de mare a fost miza. Este una dintre superputerile pe care le poate avea un sportiv de înaltă performanță: să reușești să te distrezi în momentele cu miză mare'.
După o lună de pregătire alături de chinezul Pan Zhanle, Popovici se declară foarte mulțumit de antrenamentele care i-au adus o concurență acerbă și despre care spune că îl vor ajuta în competiția de la Paris.
'Pregătirea alături de Pan Zhanle a fost extrem de productivă. Luna asta pe care am petrecut-o împreună nu cred că m-am antrenat niciodată mai tare și mai eficient, chiar dacă a durat puțin. A fost bine, foarte utilă și pentru mine, pentru Campionatele Europene, dar și pentru el, pentru Jocurile Asiei și unde mai concurează el. Nu știu dacă mă voi duce și eu în China, mă mai gândesc. Mie îmi place acasă', a mai spus Popovici.
România va fi reprezentată la Campionatele Europene de înot de la Paris, care se vor desfășura în perioada 10-16 august, la Centre Aquatique Olympique, de o delegație formată din 11 sportivi: David Popovici, Patrick Dinu, Denis Popescu, Vlad Mihalache, Theodor Proca, Robert Badea, Darius Coman, Matei State, Eric Andrieș, Alexandru Constantinescu și Tudor Iordache.
Antrenorii care vor însoți delegația României sunt Adrian Rădulescu, Răzvan Florea, Bogdan Stroe, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru și Iulia Becheru.
AGERPRES