INS: Salariul mediu net a scăzut în luna mai

Românii au încasat salarii mai mici în luna mai, după ce bonusurile și primele acordate în lunile anterioare au dispărut din statele de plată. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu net a ajuns la 5.684 de lei, cu 159 de lei (2,7%) mai puțin decât în aprilie. Totodată, salariul mediu brut a coborât la 9.483 de lei.
IT-ul rămâne în topul salariilor, pescuitul la coada clasamentului
Cele mai mari venituri s-au înregistrat în sectorul IT, unde salariul mediu net depășește 13.000 de lei, urmat de extracția petrolului și gazelor naturale, cu peste 12.400 de lei. La polul opus se află pescuitul și acvacultura, precum și alte activități de servicii, unde salariile medii rămân sub pragul de 3.000 de lei.
De ce au scăzut salariile
INS explică diminuarea veniturilor prin eliminarea primelor și bonusurilor acordate în lunile precedente, dar și prin rezultate financiare mai slabe în unele sectoare economice. Cele mai importante scăderi au fost raportate în asigurări, industria petrolieră, telecomunicații și industria farmaceutică.
În sectorul bugetar, salariile au crescut ușor în învățământ și administrația publică, în timp ce în sănătate și asistență socială s-a înregistrat o scădere marginală.
Salariile sunt mai mari decât anul trecut, dar presiunea inflației rămâne
Comparativ cu luna mai 2025, salariul mediu net este mai mare cu 3,2%. Cu toate acestea, evoluția veniturilor reale continuă să fie influențată de inflație și de scăderea puterii de cumpărare.