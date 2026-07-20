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Intervenție a pompierilor în Bușteni după ploile torențiale. Pericol de revărsare a pârâului Valea Jepilor Mici

Intervenție a pompierilor în Bușteni după ploile torențiale. Pericol de revărsare a pârâului Valea Jepilor Mici

Intervenție a pompierilor în Bușteni după ploile torențiale. Pericol de revărsare a pârâului Valea Jepilor Mici

Scris de Madalina Mihai Publicat: 20 iul. 2026, 08:38

Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din 10 gospodarii

Pompierii au acționat în Bușteni pentru evacuarea apei din 10 gospodării afectate de viitura produsă în urma ploilor torențiale din Masivul Bucegi. Totodată, aceștia au folosit o motopompă pentru a reduce nivelul apei din albia pârâului Valea Jepilor Mici, prevenind astfel riscul revărsării și inundării zonelor locuite.

Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din 10 gospodarii

Potrivit ISU Prahova, bilanţul gospodăriilor în care au intervenit pompierii pentru evacuarea apei a ajuns la 10.

De asemenea, pompierii au acţionat, luni dimineaţă, pentru degajarea unui copac căzut în oraşul Sinaia, pe DN 71.

Pericol de revărsare a pârâului Valea Jepilor Mici

În plus, pe parcursul nopţii de duminică spre luni, pompierii au intervenit cu o motopompă pentru evacuarea apei din albia pârâului Valea Jepilor Mici, unde, din cauza unui pod colmatat, exista riscul ca apa să iasă din matcă şi să inunde zona locuită.

În prezent, nu sunt alte intervenţii în desfăşurare în oraşul Buşteni, a precizat ISU Prahova.

O rupere de nori care a avut loc, duminică, pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni.

Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi; acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip s-au revărsat pe DN 1.

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