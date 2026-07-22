Inundații puternice în Ploiești, după ploile torențiale: apa a intrat în gospodării și a depășit nivelul genunchilor

Ploile torențiale au provocat din nou inundații puternice în Prahova, unul dintre județele deja afectate de furtunile din ultimele zile. În mai multe zone din Ploiești, apa a intrat în curți și gospodării, iar pe unele străzi a depășit nivelul genunchilor, potrivit Realitatea PLUS.
Pompierii intervin pentru a opri apa cu saci de nisip și pentru a proteja casele. Situația rămâne dificilă, deoarece ploile continuă, iar autoritățile se așteaptă ca nivelul apei să mai crească.
Pe una dintre străzile afectate, apa a acoperit complet carosabilul și a pătruns în mai multe gospodării. Într-o curte, nivelul apei a trecut de roțile unei mașini și a ajuns până la prima treaptă a casei. O localnică a povestit că a plouat toată noaptea, însă situația s-a agravat în jurul orei 06:00. Apa a început să crească rapid și a intrat în curte, iar membrii familiei au fost nevoiți să scoată animalele din apă.
Oamenii acuză lipsa de ajutor
Locuitorii din zonă spun că nu au primit sprijin suficient din partea autorităților. Femeia a acuzat administrația locală că nu a luat măsuri pentru curățarea zonei și pentru prevenirea inundațiilor.
Oamenii sunt nemulțumiți că problemele se repetă de fiecare dată când plouă puternic. Aceștia cer intervenții rapide, curățarea canalelor și găsirea unor soluții care să împiedice apa să mai intre în gospodării. Meteorologii au emis avertizări de vreme severă pentru mai multe zone, iar ploile torențiale sunt așteptate să continue. Autoritățile au avertizat că apa ar putea crește pe alte străzi din Ploiești, dar și în mai multe localități din județul Prahova.
Echipele de intervenție rămân în teren și încearcă să limiteze pagubele. Oamenii din zonele afectate sunt sfătuiți să evite drumurile acoperite de apă și să urmărească mesajele transmise de autorități.