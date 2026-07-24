Invesigație bombă marca Realitatea PLUS. Companiile audiate în senatul francez, prezente în dosarul PNRR

Interviu exclusiv marca Realitatea Plus. Jurnalista Ana Maria Păcuraru a discutat cu senatorul francez Arnaud Bazin, fostul președinte al Comisiei de Anchetă McKinsey. Oficialul a produs, în martie 2022, o anchetă parlamentară dedicată exact rolului marilor firme de consultanță în deciziile publice ale statului francez. Comisia condusă de senatorul francez a audiat public, sub jurământ, chiar firmele care astăzi apar și în dosarul PNRR de la noi.
Ana Maria Păcuraru: În cazul în care aceleași firme care elaborează planurile sunt și cele care plătesc pentru punerea lor în aplicare, cum ați caracteriza această situație, pe baza experienței comisiei dumneavoastră? Un conflict de interese structural sau pur și simplu o piață închisă, cu puțini actori importanți?
Arnaud Bazin: Cred că trebuie să ne punem, într-adevăr, problema conflictului de interese.
Ana Maria Păcuraru: Un conflict de interese structural sau pur și simplu o piață închisă, cu puțini actori principali?
Arnaud Bazin: Cred că este de datoria justiției să decidă, dar probabil că este mai degrabă vorba de un conflict de interese. Noi am prevăzut deja, în propunerea de lege care a urmat comisiei de anchetă, o serie de norme deontologice pentru a evita conflictele de interese. În special, atunci când se constată că o firmă care a consiliat țara în privința politicii de vaccinare poate fi, de asemenea, consultantul laboratorului care produce vaccinul. Așadar, am dorit să existe măsuri de precauție stricte în materie de deontologie și de declarare prealabilă a intereselor, atât din partea persoanelor implicate, cât și a firmei lor, pentru a clarifica aceste situații.