ISMB a publicat locurile rămase libere după prima etapă de admitere la liceu 2026

Cererile și documentele necesare pot fi depuse sau transmise în zilele de 29 și 30 iulie
Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat lista locurilor rămase libere după prima etapă de admitere la liceu pentru anul școlar 2026–2027. Aceste locuri vor fi folosite pentru soluționarea situațiilor speciale apărute după repartizarea computerizată.
Elevii admiși în prima etapă se pot transfera la alt liceu doar în cazuri speciale, precum probleme medicale, schimburi între elevi, redistribuirea candidaților gemeni, apropierea de domiciliu sau corectarea unor erori de introducere a opțiunilor în baza de date.
Cererile și documentele necesare pot fi depuse sau transmise în zilele de 29 și 30 iulie, iar repartizarea finală a candidaților eligibili va avea loc pe 31 iulie 2026.
La această etapă pot participa doar elevii deja repartizați în prima etapă, cei admiși la clase cu probe de aptitudini, precum și candidații repartizați pe locurile speciale pentru romi sau pe locurile destinate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES).
Printre liceele bucureștene care mai au locuri disponibile se numără Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” și Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”.
Lista locurilor rămase libere la liceele din București - AICI
ISMB precizează că soluționarea cazurilor speciale se face în ordinea stabilită de metodologie: mai întâi redistribuirea gemenilor, apoi corectarea erorilor, situațiile medicale, apropierea de domiciliu și, la final, schimburile între elevi, care sunt posibile doar dacă aceștia au aceeași medie de admitere.
Media de admitere la liceu în 2026 este reprezentată exclusiv de media obținută la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică a notelor, cu două zecimale, fără rotunjire.