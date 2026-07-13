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Italia se confruntă cu un nou val de caniculă

Italia se confruntă cu un nou val de caniculă

Italia se confruntă cu un nou val de caniculă

Scris de Madalina Mihai Publicat: 13 iul. 2026, 12:39

2 orașe s-au aflat sub cod roșu de caniculă, iar șase sub cod portocaliu

În Italia, două orașe s-au aflat sub cod roșu de caniculă, iar șase sub cod portocaliu.

Autoritățile calculează că schimbările climatice și căldura provoacă pescuitului profesional italian daune directe de aproximativ 200 de milioane de euro pe an, iar cultivarea moluștelor este printre sectoarele cele mai afectate.

Apa din lagună, cu o temperatură de 32 de grade, ucide moluștele din Delta Po din nordul Italiei. În Sacca din Goro, Ferrara, au dispărut până la 90% din scoici, în timp ce la Scardovari, în zona Rovigo, mii de chintale de midii cu denumire de origine protejată au murit.

Creșterea temperaturii apei reduce concentrația de oxigen și favorizează proliferarea algelor cu o înflorire care nu a mai fost înregistrată cu asemenea intensitate de 10-15 ani.

Căldura extremă agravează o situație deja compromisă de invazia crabului albastru, de pe urma căreia sectorul scoicilor încă încearcă să-și revină.

Gardurile anti-crabi instalate în lagune în timpul valurilor de căldură limitează și mai mult schimbul de apă, transformând localitatea Sacca di Goro într-un fel de oală gigantică.

Estimările experților și ale asociațiilor de branșă indică o distrugere a producției cuprinsă între 70% și 100%.

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