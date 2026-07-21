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Keanu Reeves, pe scena de la Electric Castle

Keanu Reeves, pe scena de la Electric Castle

Keanu Reeves, pe scena de la Electric Castle

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 iul. 2026, 11:28

Keanu Reeves, pe scena de la Electric Castle

Keanu Reeves a fost surpriza ultimei seri de la Electric Castle. Actorul canadian a urcat pe scena principală în calitate de basist al trupei rock Dogstar. 

Cu chitara bas în mână, Keanu Reeves a făcut spectacol în fața mulțimii adunate la Bonțida, oferind unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției.

Prezența actorului la Bonțida a entuziasmat internauții, care au umplut rețelele sociale cu mesaje precum: „Omg, ce surpriză!” și „A fost minunat, am respirat același aer cu Keanu Reeves”.

Ultima zi a festivalului a inclus și proiectarea finalei Cupei Mondiale pe un ecran uriaș, iar mii de participanți au urmărit partida Spania-Argentina.

Sursa:

Tabu.RO

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