Kremlinul: Atacul Ucrainei asupra unei nave iraniene trebuie considerat un atac împotriva Iranului

Kremlinul a declarat, marți, că atacul ucrainean asupra unei nave iraniene din Marea Caspică trebuie considerat un atac direct împotriva Iranului. Potrivit Moscovei, incidentul demonstrează cât de important este să fie eliminată ceea ce autoritățile ruse descriu drept amenințarea venită din partea Kievului, relatează Reuters.
Ministerul de Externe de la Teheran a condamnat sâmbătă atacul, precizând că explozia provocată a ucis un marinar și a rănit un altul.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina a lovit nave folosite pentru transportul de încărcături militare în care este implicat Iranul.
”Amenințarea trebuie neutralizată și distrusă definitiv”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat marți Ucraina că extinde aria geografică a ceea ce Moscova numește „atacuri teroriste”.
Acesta a acuzat Kievul și de distrugerea gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică, destinate transportului de gaze naturale din Rusia în Germania, precum și de afectarea intereselor Kazahstanului prin atacarea infrastructurii conductei CPC (Caspian Pipeline Consortium).
„Această amenințare trebuie neutralizată și distrusă definitiv”, a declarat Peskov.
Kremlinul monitorizează situația Wildberries
Peskov a afirmat că autoritățile ruse urmăresc situația companiei de comerț online Wildberries, ale cărei depozite din întreaga Rusie au fost vizate de atacuri ucrainene cu drone. Deocamdată, însă, nu a fost luată nicio decizie privind o eventuală intervenție a statului.
Întrebat dacă guvernul rus ia în calcul acordarea unor ajutoare de stat pentru Wildberries și comercianții afectați de atacuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a apreciat reacția companiei, care a oferit sprijin vânzătorilor, deși, „strict vorbind”, nu avea această obligație. În privința unui posibil sprijin financiar din partea statului, Peskov a precizat că nu a fost luată încă nicio decizie.