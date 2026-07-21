Laura Codruța Kovesi, atacată de oficiali ai Guvernului grec: „A repetat toate greșelile făcute în România”. Reacția Comisiei Europene

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, se află în conflict deschis cu guvernul de la Atena, pe fondul anchetei privind un dosar de fraudă cu fonduri europene. Mai mulți membri ai cabinetului elen au criticat modul în care conduce instituția, afirmând că ar fi fost „o alegere foarte greșită” pentru acest post. În replică, Comisia Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru Kovesi.
Tensiunile s-au amplificat după deciziile instanțelor din Grecia privind procurorii europeni delegați și evoluțiile din ancheta OPEKEPE — una dintre cele mai ample investigații privind fraudarea fondurilor europene din ultimii ani, scrie Mediafax.
„Doamna Kövesi a fost o alegere foarte greșită”
Ministrul grec al Sănătății și vicepreședinte al partidului de guvernământ Noua Democrație a lansat un atac dur la adresa fostei șefe a DNA, acuzând-o că a depășit limitele mandatului Parchetului European.
„Nu a înțeles limitele acesteia, nici respectul pentru independența statelor, nici ce ar trebui să investigheze exact un Parchet European. A repetat toate greșelile făcute în România, nu doar în Grecia, ci și în alte țări cu probleme similare”, a declarat oficialul.
Premierul Mitsotakis cere aflarea „adevărului deplin”
Și premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a cerut clarificarea completă a scandalului OPEKEPE, criticând reacțiile opoziției după acțiunile Parchetului European și acuzațiile formulate împotriva unor parlamentari ai partidului de guvernământ.
Scandalul OPEKEPE vizează o amplă schemă de fraudare a fondurilor europene destinate agriculturii, investigată de Parchetul European. Este vorba de un prejudiciu estimat la 22 de milioane de euro. În urma anchetei, guvernul de la Atena a decis desființarea agenției.
Comisia Europeană își reafirmă sprijinul pentru EPPO
În fața acestor critici tot mai acerbe, Comisia Europeană și-a exprimat sprijinul pentru Parchetul European și pentru Laura Codruța Kövesi. Executivul european a transmis acest mesaj în raportul privind statul de drept, susținând activitatea EPPO și semnalând problemele din sistemul judiciar elen — de la transparență instituțională la protecția jurnaliștilor.