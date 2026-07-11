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Laurențiu Botin, mesaj pentru Lucian Mândruță după atacul la Realitatea PLUS: "Mâine-poimâine, poți fi tu în locul celui abuzat"

Laurențiu Botin, mesaj pentru Lucian Mândruță după atacul la Realitatea PLUS: "Mâine-poimâine, poți fi tu în locul celui abuzat"

Laurențiu Botin, mesaj pentru Lucian Mândruță după atacul la Realitatea PLUS: "Mâine-poimâine, poți fi tu în locul celui abuzat"

Scris de Madalina Mihai Publicat: 11 iul. 2026, 15:04

Laurențiu Botin condamnă atacurile lansate de Lucian Mîndruță

Laurențiu Botin condamnă atacurile lansate de Lucian Mîndruță la adresa Realitatea PLUS și a justiției!

Moderatorul emisiunii 100% îi transmite jurnalistului că ar putea ajunge în aceeași situație precum cea a Televiziunii Poporului, victimă a unui abuz al sistemului. În consecință, spune Laurențiu Botin, nu este indicat să admitem astfel de situații și trebuie să reacționăm. Asta au făcut și reprezentanții Realitatea PLUS atunci când au mers în instanță cu decizia CNA de întrerupere a programului și au primit câștig de cauză.

„...ai pierdut ocazia să taci. Vezi că se poate întâmpla, domnule realizator și tuturor celor care se bucură de chestia asta, să se sucească nițel apele și mâine-poimâine, dacă noi, ăștia din presă, admitem asemenea abuzuri, poți fi tu în locul abuzatului. Și atunci o să postez eu chestia asta”, a transmis Laurențiu Botin, moderator al emisiunii "100%" de la Realitatea PLUS.

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