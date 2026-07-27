Lazarus, atac devastator: „S-a întrunit Parlamentul. Credeți că pentru guvern!?... minciuni și găinării”
Europarlamentarul Luis Lazarus lansează un atac extrem de dur la adresa politicienilor, chiar în ziua în care Parlamentul s-a reunit într-o sesiune extraordinară pentru a vota reglementări menite să deblocheze capitole din PNRR. În opinia lui, întregul demers este un populism fără efect real pentru românii de rând.
Ședință extraordinară a Parlamentului României pentru a vota legea PNL-ului. O, de data asta USR ar trebui să fie foarte fericită. Dar interesul ei e să le dea banii. Dar ce să vezi? Nu să voteze legea salarizării, pentru că e o lege inechitabilă, tâmpită și care favorizează numai politrucii, a afirmat Lazarus, într-o postare pe TikTok.
Politicianul a criticat dur și inițiativa miniștrilor de resort de a reduce acciza la combustibil.
„Nazare și Bogdan Ivan s-au gândit să facă o mișcare populistă, șmecheră rău: să scadă acciza la combustibil. Bravo! Aplauze! Ia să vedem cum fac treaba asta. Păi o să lovească acciza mică, care e vreo 3 lei, cu o acciză dinamică. Și acciza aia dinamică o să scadă între 5 și 25%. Deci poate să scadă sau să nu scadă.”
El subliniază că reducerea ar fi nesemnificativă pentru populație.
La 3 lei înseamnă 30 de bani. Dacă iei 10 litri de motorină sau benzină, plătești mai puțin cu 3 lei. Frateților, voi ați mărit motorina și benzina cu 5 lei, și acum ne păcăliți că ne scădeți cu 30 de bani. Sau cu 15 bani, mai rău?
Europarlamentarul acuză și absența masivă a parlamentarilor.
La Camera Deputaților, din 330 de oameni, au venit doar 100 la muncă. Ceilalți 230? 115 sunt de găsit, probabil, în Bora-Bora, Seychelles și Maldive, iar ceilalți 115 vor vota online, probabil de la Marea Neagră. Hai că revin în zilele următoare să vedem dacă totuși se votează ceva legat de PNRR sau dacă se votează numai populisme.