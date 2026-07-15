Leonard și Monica Doroftei, secretul unui mariaj fericit de peste 30 de ani

Leonard și Monica Doroftei formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România
Leonard și Monica Doroftei formează una dintre cele mai apreciate familii, iar cei doi se sprijină atât în proiectele profesionale, cât și în planurile personale.
Recent, în cadrul unui interviu, Monica Doroftei a vorbit despre planurile pentru această vară și de toate bucuriile pe care le împarte cu soțul ei.
“Am rămas singuri, copiii au plecat de acasă, ne bucurăm de a doua tinerețe! Ne completăm reciproc! Ieșim, ne bucurăm de vara asta, plecăm în vacanțe, avem o grămadă de planuri! Ne dorim să plecăm cât de curând prin România, în zona Satu Mare, eu nu am fost la Iași, vrem să mergem să ne plimbăm în anumite regiuni. La mare mergem destul de des”, a spus Monica.
Totodată, și Leonard Doroftei a vorbit despre cei 32 de ani de căsnicie, susținând că fiecare zi este la fel ca primul moment în care s-au cunoscut.
„Eu, personal, nu m-am gândit niciodată la cei 30 de ani care au trecut. Pentru mine, fiecare zi o simt ca pe prima zi în care am cunoscut-o pe Monica. În anul 1994, soția s-a ocupat de organizarea nunții, eu fiind în cantonament.
Am terminat competiția, am ieșit campion național, am venit acasă și am făcut nunta. Parcă nici nu am vrut să plec după aceea. Voiam să fim acasă, pentru că aveam casa noastră și eram fericiți acolo. Noi și pe Lună dacă eram, tot fericiți eram. Nimeni nu spune că ești perfect, dar mai greșim și noi. Suntem fericiți că am reușit să trecem împreună peste acești 30 de ani și visăm să mergem mai departe.
Acum ne-am așezat, copiii sunt mari, la casele lor, iar noi ne putem plimba și putem vedea toată lumea”, a spus acesta pentru Cancan.
Sursa:
Tabu.RO