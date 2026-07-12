LISTA cu liderii occidentali care „trebuie să plătească” pentru moartea lui Ali Khamenei

Un cotidian iranian apropiat de aripa ultraconservatoare a regimului de la Teheran a publicat un infografic în care apar 13 lideri occidentali despre care susține că trebuie să răspundă pentru moartea fostului lider suprem Ali Khamenei. Printre cei vizați se numără președintele american Donald Trump, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.
Trump și Netanyahu, prezentați cu ținte pe fotografii
Publicația iraniană Hamshahri a distribuit sâmbătă seară un infografic inspirat din mesajul transmis de noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care a afirmat că „răzbunarea este inevitabilă” după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac israeliano-american pe 28 februarie.
În mesajul atribuit lui Mojtaba Khamenei nu sunt menționate nume, însă infograficul publicat de ziar include fotografiile a 13 personalități politice occidentale considerate responsabile pentru moartea fostului lider iranian.
Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu apar în imagine cu simbolul unei ținte suprapuse peste fotografii, sugerând că sunt principalele ținte ale represaliilor invocate de presa iraniană.
Macron, Merz și alți lideri europeni, incluși pe listă
Pe lista publicată de Hamshahri figurează și secretarul de stat american Marco Rubio, dar și mai mulți lideri europeni, între care președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, și premierul britanic Keir Starmer.
În timpul conflictului, autoritățile iraniene au acuzat statele europene că nu au condamnat atacurile asupra Iranului și că au sprijinit indirect operațiunile militare americane, inclusiv prin permiterea survolării spațiului lor aerian de către avioane militare ale SUA.
Potrivit AFP, infograficul a fost publicat doar în ediția online a ziarului Hamshahri și nu a apărut în ediția tipărită de duminică.