Loto 6/49, 16 iulie. Report de aproape 8 milioane de euro la categoria I: ce alte sume sunt puse în joc

Loteria Română organizează joi, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report este pus în joc la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a ajuns la aproape 8 milioane de euro.
Noi extrageri Loto sunt programate joi, după ora 18:30, pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Evenimentul vine la doar câteva zile după tragerile speciale Loto ale verii, când Loteria Română a acordat peste 26.800 de câștiguri în valoare de peste 3,23 milioane de lei.
Cel mai mare report este înregistrat la Loto 6/49, unde premiul de categoria I depășește 41,54 milioane de lei, echivalentul a peste 7,93 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat este de peste 3,11 milioane de lei (aproximativ 594.700 de euro).
La Joker, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). Totodată, la categoria a II-a este în joc un report de peste 400.200 de lei, iar la categoria a III-a unul de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus, reportul de categoria I depășește 436.100 de lei.
La Loto 5/40, reportul de categoria I este de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a depășește 96.700 de lei. La Super Noroc, premiul de categoria I a ajuns la peste 307.400 de lei, echivalentul a peste 58.700 de euro.
Loteria Română a anunțat și un câștig important la tragerea Noroc de duminică, unde un jucător a obținut premiul de categoria a II-a, în valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost achiziționat online, prin platforma bilete.loto.ro.