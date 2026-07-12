Loto, duminică 12 iulie 2026: Trageri speciale de vară cu premii majorate la principalele categorii

Sume suplimentare puse în joc de Loteria Română duminică, 12 iulie 2026, cu ocazia Tragerilor Speciale ale Verii. Organizatorii au suplimentat fondurile de la categoria I pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 cu zeci de mii de lei, oferind participanților premii de pornire mult mai mari decât în mod obișnuit.
Mize uriașe la Tragerile Speciale ale Verii: Report de peste 7,5 milioane de euro la Loto 6/49
Extragerile organizate de Loteria Română aduc premii de proporții astronomice pentru pasionații jocurilor de noroc, datorită reporturilor cumulate care au atins sume record la aproape toate categoriile. Vedeta incontestabilă a acestei ediții festive este jocul Loto 6/49, unde marele premiu pune la bătaie o adevărată avere.
Premii mari la Loto 6/49, Noroc și Joker
Cei care nimeresc cele șase norocoase la Loto 6/49 se bat pentru un pot istoric: premiul categoriei I a depășit pragul de 39,74 milioane de lei (echivalentul a peste 7,59 milioane de euro).
Nici celelalte sisteme de joc nu se lasă mai prejos, oferind câștiguri capabile să schimbe vieți:
Noroc: Jocul secundar vine cu un premiu cumulat ce depășește 3,31 milioane de lei (peste 632.400 de euro).
Joker: La prima categorie, suma pusă în joc trece de 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), în timp ce categoria a II-a propune un câștig de peste 338.900 de lei (mai mult de 64.700 de euro).
Ce sume sunt puse în joc la Loto 5/40 și Noroc
Pentru cei care își încearcă șansele la variantele alternative, Loteria Română pune la dispoziție fonduri de câștig extrem de atractive:
Joc / Categorie
Valoare Report (RON)
Valoare Estimată (EUR)
Noroc Plus (Cat. I)
Peste 411.500 lei
Peste 78.500 €
Loto 5/40 (Cat. I)
Peste 376.300 lei
Peste 71.800 €
Loto 5/40 (Cat. II)
Peste 35.600 lei
—
Super Noroc (Cumulat)
Peste 305.300 lei
Peste 58.300 €