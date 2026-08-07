Lovitură dură pentru căpitanul lui Sepsi. Cosmin Matei, suspendat 9 luni de TAS în cazul de dopaj
Căpitanul lui Sepsi OSK, Cosmin Matei, a primit o suspendare de nouă luni din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), în cazul de dopaj în care este implicat. Clubul din Sfântu Gheorghe a anunțat vineri decizia instanței de la Lausanne și a precizat că o lună din sancțiune a fost deja executată.
Hotărârea TAS vine după un întreg parcurs juridic început în urma unui test antidoping efectuat în februarie 2024. Inițial, Agenția Națională Anti-Doping îl suspendase pe fotbalist pentru șase luni, însă Comisia de Apel a înlăturat ulterior sancțiunea, iar Matei a putut reveni în activitatea competițională.
Decizia de la București a fost contestată de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), care a sesizat TAS. Tribunalul de la Lausanne a admis apelul și a stabilit o suspendare de nouă luni, hotărârea fiind definitivă.
Cosmin Matei, depistat pozitiv în 2024
Cazul a început în februarie 2024, când Cosmin Matei a fost testat după partida dintre Sepsi OSK și Universitatea Craiova, pierdută de formația covăsneană cu 3-1.
Analiza a indicat prezența în organism a 5-metilhexan-2-aminei, o substanță cu efect stimulant aflată pe lista substanțelor interzise în competiție. Fotbalistul a susținut că substanța a ajuns accidental în organismul său.
În urma primei decizii, Matei a primit o suspendare de șase luni din partea ANAD, însă sancțiunea a fost ulterior înlăturată de Comisia de Apel. WADA a contestat această hotărâre, iar cazul a ajuns în fața TAS, care a pronunțat acum verdictul final.
Sepsi îi transmite întregul sprijin
Clubul Sepsi OSK a anunțat că respectă hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv și a transmis că absența căpitanului reprezintă o pierdere importantă pentru echipă.
Oficialii formației covăsnene au precizat că îi vor acorda lui Cosmin Matei întregul sprijin în perioada suspendării și și-au exprimat convingerea că fotbalistul va reveni pe teren după ispășirea sancțiunii.
Din cele nouă luni stabilite de TAS, o lună a fost deja executată. Astfel, mijlocașul mai are opt luni de suspendare, perioadă în care nu va putea participa la activitățile sportive ale echipei în condițiile stabilite prin sancțiune.