Lovitură nouă pentru șoferi: motorina a ajuns la 9,65 lei în București, iar scumpirile continuă

Prețurile la carburanți au crescut pentru a treia zi consecutiv, după aproximativ o săptămână în care valorile de la pompă au rămas relativ stabile. Benzina se vinde acum, în medie, cu 8,76 lei pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei a ajuns la 9,56 lei pe litru.
Benzina și motorina s-au scumpit față de luna trecută
Comparativ cu luna trecută, prețul benzinei a crescut cu aproape 3%, iar motorina s-a scumpit cu aproximativ 6%. Diferența este mai mare în cazul motorinei, care se apropie în tot mai multe benzinării de pragul de 10 lei pe litru. În București, un litru de benzină standard costă între 8,69 lei și 8,78 lei. Motorina se vinde la prețuri cuprinse între 9,44 lei și 9,65 lei pe litru, în funcție de stația de alimentare.
România, pe locul 11 în Uniunea Europeană la prețul benzinei
În această perioadă, România ocupă locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină. În ceea ce privește motorina, țara noastră se află pe locul 17 în topul statelor cu cele mai mici prețuri. Poziția României în aceste clasamente diferă în funcție de tipul de carburant, în condițiile în care motorina s-a scumpit mai mult decât benzina în ultima lună.
Guvernul a redus temporar acciza la motorină
În 2026, Guvernul României a adoptat o reducere temporară a accizei la motorină, măsură justificată prin creșterea prețurilor internaționale la petrol și prin efectele acestora asupra economiei. Reducerea este de aproximativ 30 de bani pe litru din acciză. Măsura este însoțită și de alte modificări fiscale, printre care se află o contribuție de solidaritate aplicată anumitor companii din sectorul petrolier.
Prețul petrolului a crescut pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu
Prețul petrolului a urcat și el în ultima perioadă, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu. Evoluția pieței internaționale se reflectă direct în prețurile carburanților vânduți în România. Țara noastră produce aproximativ o treime din necesarul de țiței, însă rămâne dependentă de importuri și de prețurile stabilite pe piețele internaționale. Din acest motiv, schimbările externe continuă să influențeze costurile suportate de șoferi la pompă.
Principalul factor care influențează prețurile carburanților din România rămâne evoluția pieței internaționale a petrolului. Guvernul poate doar să reducă temporar efectele scumpirilor prin modificarea taxelor sau prin introducerea unor scheme de compensare.