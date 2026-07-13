Lovitură pentru Istvan Kovacs! Arbitrul român nu va mai arbitra niciun meci la CM 2026
Istvan Kovacs nu va mai oficia niciun meci la Campionatul Mondial 2026. Arbitrul român nu figurează printre oficialii delegați pentru ultimele partide ale competiției, după ce FIFA a publicat lista brigăzilor care vor conduce semifinalele, finala mică și marea finală.
După anunțarea arbitrilor pentru prima semifinală, forul internațional a făcut publică și lista completă a oficialilor care vor rămâne în competiție până la finalul turneului.
Numele lui Istvan Kovacs lipsește de pe această listă, ceea ce înseamnă că parcursul său la ediția din acest an a Campionatului Mondial s-a încheiat.
Arbitrul român a condus două partide la turneul final, ambele disputate în faza grupelor, iar ulterior nu a mai primit nicio delegare. Între timp, acesta a revenit în România, după încheierea misiunii sale la competiția găzduită de Statele Unite.
În schimb, FIFA a păstrat în lotul arbitrilor mai mulți oficiali europeni pentru ultimele confruntări ale turneului. Din partea UEFA au rămas în cursă polonezul Szymon Marciniak, italianul Maurizio Mariani, suedezul Glenn Nyberg, portughezul Joao Pinheiro, slovenul Slavko Vincic și norvegianul Espen Eskas.
Lista este completată de arbitri din celelalte confederații: Alireza Faghani și Adham Makhadma (AFC), Jalal Jayed (CAF), Ivan Barton și Ismail Elfath (CONCACAF), precum și Jesus Valenzuela și Wilton Sampaio (CONMEBOL). Aceștia vor face parte din brigăzile desemnate pentru semifinale și pentru ultimele două meciuri ale Campionatului Mondial.