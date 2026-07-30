Lovitură pentru românii care merg în Bulgaria! Vinieta se scumpește masiv de la 1 august
Românii care aleg să călătorească în Bulgaria vor avea de suportat costuri mai mari începând cu 1 august. Autoritățile de la Sofia au decis majorarea cu 30% a tarifelor pentru vinietele electronice, măsură care va aduce venituri suplimentare importante la bugetul statului.
Potrivit publicației Novinite, Guvernul bulgar estimează că noile tarife vor genera în acest an încasări suplimentare de peste 22,5 milioane de euro, iar în anii următori veniturile anuale vor depăși 54 de milioane de euro.
Majorarea a fost aprobată printr-o hotărâre de guvern care modifică taxele pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri. Noile prețuri se aplică autoturismelor cu masa de până la 3,5 tone și vehiculelor din categoria M1, inclusiv rulotelor. Tarifele acestor viniete nu au mai fost schimbate de la introducerea sistemului electronic, în 2019.
Astfel, vinieta anuală va costa 64,50 euro, față de 49,60 euro în prezent. Vinieta trimestrială crește de la 27,61 euro la 35,90 euro, cea lunară de la 15,34 euro la 19,90 euro, iar vinieta săptămânală va ajunge la 10 euro, comparativ cu 7,67 euro.
De asemenea, vinieta de weekend se va scumpi de la 5,11 euro la 6,60 euro, iar cea valabilă o zi, introdusă recent, va costa 5,30 euro, față de 4,09 euro până acum.
Decizia îi vizează și pe români, în condițiile în care Bulgaria rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii din România.