Europarlamentarul Luis Lazarus susține că s-a „certat” cu ChatGPT după ce i-a cerut o listă cu măsurile luate de Ilie Bolojan, subliniind că asistentul bazat pe inteligență artificială ar fi încercat să le prezinte drept reforme, nu „nenorociri”. Președintele partidului Dreptate și Frăție (PDF) a lansat un atac dur la adresa pe premierului interimar, pe care îl acuză de creșterea taxelor și impozitelor, majorarea TVA și a accizelor, scăderea pensiilor și burselor și împrumuturi uriașe.
”Nu e puțin lucru să te trezești cu pensia diminuată cu 10%”
”I-am cerut ChatGPT-ului să-mi facă urgent o listă cu toate nenorocirile pe care le-a făcut acest Bolojan poporului român, anume: creșterea de taxe și impozite și mărirea TVA-ului și a accizelor și mărirea impozitului pe dividende la firme și scăderea pensiilor și a burselor elevilor și studenților. Și el îmi spune mie că astea nu sunt niște nenorociri, astea sunt chestiuni care țin de reforma pe care a făcut-o Bolojan.
Oooo, deci asta ai înțeles tu, ChatGPT-ule, din presă? Și atunci, bineînțeles că m-am revoltat și i-am spus: „Minți, ChatGPT-ule! Minți, că tu nu știi ce înseamnă să aplici o scădere de 10%”. ChatGPT-ul răspunde în felul următor: Da, aveți dreptate, mă scuzați. Într-adevăr, nu e puțin lucru să te trezești cu pensia diminuată cu 10% pentru că ești obligat să plătești CASS 10%, că e ca și cum ți-a luat din pensie. Și, la fel, și bursele studenților au fost micșorate pentru că fondul de burse a fost micșorat cu 40%”, a declarat Luis Lazarus.
Europarlamentarul a menționat că până și inteligența artificială a admis faptul că majorarea taxelor pe propretate, dar și mărirea accidelor la carburanți i-au împovărat pe români.
”După care îl întreb: Ok, și cum a fost cu taxele pe proprietate, pe mașini și pe terenuri și pe...?” „Da, într-adevăr, a fost ceva grav pentru că 70-80-100% să mărești taxele astea și impozitele nu e de puțin.”
Și cu accizele cum a fost, că dacă s-a mărit prețul motorinei și benzinei cu 10%, în loc să scazi accizele, le-ai crescut cu 10%? „A, da, asta s-a răsfrânt în buzunarul omului obișnuit pentru că întâi s-a dus la pompă și a trebuit să plătească mai mult și după aceea s-a dus în magazin și a trebuit să plătească mai mult cu TVA-ul, odată care s-a mărit la 11% cu taxele mici de TVA și apoi s-a mărit cu 21% și acolo sigur că da, oamenii au trebuit să plătească de trei ori mărite”, transmis Lazarus.
”El e un robot lipsit complet de empatie”
Președintele partidului Dreptate și Frăție a afirmat că nu pot acum să vă mai înșir toate nenorocirile pe care le-a făcut Bolojan”.
”Cum s-au împrumutat miliarde peste miliarde și cum România a ajuns în geancă aproape. El e un robot și un sociopat, lipsit complet de empatie, care nu are altceva de făcut decât să respecte ordinele Ursulei”, a mai spus acesta.
”Bolojane, tu du-te la tine la Oradea”
Mai mult, Luis Lazarus i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece la Oradea, deoarece românii s-au săturat de el.
”Bolojane, tu du-te la tine la Oradea și vezi-ți de treaba ta, pentru că noi ne-am săturat de tine și nu vrem să te mai vedem, înțelegi? Dar până una-alta, treci un pic și pe la DNA, că ai prea mulți indivizi pe acolo pe la DNA care sunt băgați în dosare cu șpăgi de milioane și care sunt niște prieteni și niște cunoștințe de-ale tale”, a conchis eurodeputatul.