Lumea cinematografiei este în doliu. Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”, s-a stins la 78 de ani
Actorul neozeelandez Sam Neill, devenit celebru la nivel mondial pentru rolul doctorului Alan Grant din filmul „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, care a precizat că decesul a survenit în mod neașteptat, iar actorul și-a petrecut ultimele clipe alături de cei dragi.
Vestea este cu atât mai surprinzătoare cu cât, la începutul acestui an, Sam Neill anunțase că reușise să învingă limfomul non-Hodgkin, boala cu care fusese diagnosticat în urmă cu ceva timp.
Dispariția actorului a provocat un val de reacții din partea colegilor de breaslă, a personalităților publice și a liderilor politici. Premierul Noii Zeelande, Christopher Luxon, l-a descris drept unul dintre cei mai importanți actori ai țării, în timp ce premierul Australiei, Anthony Albanese, a transmis că Sam Neill va rămâne pentru totdeauna în inimile australienilor.
Și actorul Karl Urban i-a adus un omagiu, numindu-l o „comoară națională” și un artist de excepție. La rândul său, actrița Toni Collette, alături de care a colaborat de-a lungul carierei, i-a transmis un mesaj emoționant: „Te iubesc, dragă Sam”.
Cu o carieră de peste cinci decenii, Sam Neill a interpretat zeci de roluri memorabile în film și televiziune. Rămâne însă în memoria publicului mai ales pentru prestația din „Jurassic Park”, producția regizată de Steven Spielberg care a devenit unul dintre cele mai mari succese din istoria cinematografiei și i-a adus recunoaștere internațională.